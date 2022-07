Commercio: Confcommercio, vivacità consumi sarà breve

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il miglioramento registrato a maggio, il dato più elevato da giugno 2021, dopo alcuni mesi non particolarmente brillanti è un segnale di come la nostra economia riesca a trovare, anche in una situazione complicata, spunti di inaspettata vivacità. Spunti che dovrebbero portare, come già indicato nella congiuntura di giugno, ad una crescita del Pil dello 0,5% congiunturale nel secondo trimestre": così l'Ufficio Studi Confcommercio commenta i dati diffusi oggi dall'Istat sulle vendite al dettaglio. "Nonostante la decisa accelerazione dell'inflazione, il dato delle vendite a valore su base annua si attesta al 7,0% a fronte di un più contenuto +2,7% a volume, le famiglie continuano a mostrare una forte propensione a recuperare i livelli di consumo precedenti la pandemia. Tendenza che rischia di esaurirsi, in presenza di dinamiche inflazionistiche elevate come quelle attuali, già a fine estate con un impatto negativo sulla crescita nei mesi finali del 2022". (ANSA).