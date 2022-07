Commercio: Codacons, dati Istat dopati da caro-prezzi

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Anche a maggio i dati sulle vendite al dettaglio risultano totalmente 'dopati' dal caro-prezzi che caratterizza questo 2022, con l'inflazione alle stelle che altera totalmente i valori del commercio, mentre i volumi delle vendite registrano preoccupanti flessioni". Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. "A maggio le vendite al dettaglio salgono sia su base mensile che su anno, ma se si analizzano i dati dell'Istat si scopre come l'attuale situazione economica stia influenzando gli acquisti delle famiglie", spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi. "A fronte della forte crescita tendenziale dei valori delle vendite (+7%) il volume del commercio aumenta solo del +2,7%.

Addirittura per i beni alimentari il volume delle vendite è in forte diminuzione, -2,8% sul 2021, mentre in valore le vendite del settore crescono del 4,5% nello stesso periodo.

Dati che dimostrano come il caro-prezzi faccia impazzire i dati sul commercio, con le famiglie che riducono i consumi alimentari ma si ritrovano a spendere di più per acquistare meno, a causa di un tasso di inflazione oramai insostenibile", conclude Rienzi. (ANSA).