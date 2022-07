Camera Commercio Alessandria-Asti, arrivano 3 bandi per imprese

(ANSA) - ASTI, 11 LUG -. La Camera di Commercio Alessandria-Asti rende noto l'avvio di tre bandi, dal prossimo 18 luglio, per aiutare le imprese. Investiti 450mila euro, per partecipazione a fiere internazionali, supporto per consulenze specialistiche e risorse per abbattere tassi di interesse.

"È previsto l'avvio di nuovi bandi per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Alessandria e di Asti con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione e di agevolare l'accesso al credito - spiega Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti - Arriviamo da anni particolari e abbiamo pensato di intervenire con un segnale forte per le aziende dei due territori, in questo periodo difficile che stanno attraversando". (ANSA).