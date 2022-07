++ Pensioni: Orlando, rinnovare Opzione donna e Ape sociale ++

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sulle pensioni è partita una fase di confronto con le parti sociali. A fine anno, con la scadenza di misure come "Opzione donna" e l' "Ape sociale", si renderà necessario procedere al loro rinnovo perché hanno ottenuto buoni risultati". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Inps spiegando che il Governo dovrà "anche ampliare e dare criteri di strutturalità alla platea dei lavori gravosi, per l'accesso a meccanismi di anticipo rispetto all'attuale quadro normativo.

Rimane aperto il cantiere per il superamento delle misure temporanee di flessibilità in uscita". (ANSA).