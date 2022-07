++ Commercio: Istat, in calo per quinto mese volume alimentari +

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - A maggio 2022, su base tendenziale, si registra un aumento per le vendite dei beni non alimentari mentre per gli alimentari la variazione positiva riguarda solo il valore; il volume, infatti, è in calo per il quinto mese consecutivo (-2,8% rispetto a maggio 2021). Lo segnala Istat nei dati del commercio al dettaglio di maggio. (ANSA).