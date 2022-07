Imprese: ok assemblea Aster Coop a bilancio, utili di 0,5mln

(ANSA) - TRIESTE, 10 LUG - Un valore della produzione che si attesta a 43,9 milioni, in crescita. Un patrimonio aziendale rafforzato con un indice di struttura secondario pari a 1,74. Un utile netto di oltre mezzo milione di euro (Roe 9,66%). Sono alcuni risultati raggiunti da Aster Coop, realtà nazionale che opera nel settore della logistica con sede legale a Udine, i cui soci si sono riuniti in assemblea oggi per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Tra gli altri risultati raggiunti e approvati dai soci - informa una nota - il miglioramento della posizione finanziaria netta, un margine operativo lordo (Ebitda) di 1,31 milioni e un premio di risultato dell'esercizio 2021 (Pdrv) liquidato ai soci a maggio di oltre 804 mila euro.

Per quanto riguarda le cariche, la cooperativa ha nominato all'unanimità il nuovo Consiglio di Sorveglianza, che sarà presieduto da Livio Nanino. Eletto anche il Consiglio di Gestione che ha confermato nella squadra Claudio Macorig in qualità di presidente, Paolo Toffoletti vicepresidente, Patrizia Cavallo e Annalisa Soldà consiglieri. (ANSA).