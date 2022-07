Dl aiuti:Confartigianato, errore nel testo ma vale deroga Ue

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Un "errore materiale" nel testo del dl aiuti ma che non dovrebbe mettere a rischio, per molte aziende, la possibilità di usufruire del bonus energia perchè vale comunque il regime Ue di deroga. E' quanto spiegano da Confartigianato in merito all'utilizzo, nel testo del provvedimento, di un riferimento sbagliato (perchè utilizza la vecchia formula) agli aiuti di stato, che sono concessi in regime de minimis" (ovvero con un tetto di 200mila euro che include anche gli aiuti Covid ricevuti negli scorsi anni).

L'associazione ricorda infatti che nel quadro temporaneo di crisi la Ue ha concesso ai paesi, fra cui l'Italia, di compensare parzialmente la spesa su gas ed elettricità delle imprese, in particolare di quelle energivore, con un tetto massimo di 2 milioni di euro. Si continua ad applicare quindi questa deroga e peraltro l'errore, di tipo materiale, nel testo è facilmente correggibile senza ricorrere a una norma, rileva Confartigianto che invita periò ad evitare allarmi. (ANSA).