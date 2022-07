Turismo:Confesercenti Venezia, mancano 30mila addetti

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - Dopo due anni difficilissimi, la ripresa economica è consolidata grazie al ritorno del turismo europeo e internazionale ma questa ripartenza è spesso ostacolata dalla mancanza di personale, soprattutto per le aziende del commercio, hotel, ristoranti, negozi e attività collegate al mondo del turismo. Negli ultimi due mesi la situazione non è cambiata di molto, anzi: la maggior parte delle attività sono ancora senza lavoratori, costretti spesso a ridurre l'orario dell'esercizio delle loro attività. Tutti alle prese con la stessa difficoltà, ovvero l'assenza di personale, soprattutto nei turni seriali.

Secondo lo studio di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, ad oggi, mancano oltre 30.000 lavoratori, ovvero il 40% del personale. "Possiamo dare a questo fenomeno paradossale le spiegazioni più varie, che vanno dai contratti di lavoro inadeguati, al reddito di cittadinanza, ai giovani meno propensi di lavorare in questi settori - spiega Emiliano Biraku, vice presidente della Confesercenti metropolitana - Si tratta di elementi che,in parte, possono certo concorrere ad un fenomeno che ha tuttavia la sua origine principale nelle efficienze del nostro mercato del lavoro. Il problema principale non è costituito dalla scarsità delle alternative nel mercato dell'occupazione e, nemmeno, dalla scarsa propensione al lavoro, ma semmai dall'asimmetria informativa sulle opportunità di lavoro e dall'inefficienza dei servizi di formazione e di quelli per l'impiego". È una vera emergenza economica, "riconosciuta anche dalla Regione Veneto che ci ha coinvolti recentemente in un tavolo di crisi. Le imprese aspettano delle risposte e soluzioni immediate che possano almeno salvare il resto della stagione turistica" conclude Biraku. (ANSA).