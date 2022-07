Istat:Fedeli (Pd),ora piano straordinario lavoro femminile

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Senza autonomia economica delle donne come cambieranno i ruoli della coppia, come crescerà la condivisione, come si supereranno gli stereotipi? In sostanza: come si porrà fine ad una delle forme più radicate di disuguaglianza, quella di genere, che ritarda la crescita e la modernizzazione dell'intero Paese? Se lo chiede -e lo chiede- la direttrice dell'Istat Sabbadini commentando oggi, con la puntualità di sempre, il trentesimo rapporto annuale dell'Istat.

C'è bisogno di un piano straordinario per l'occupazione femminile che intervenga sulla quantità (più posti di lavoro) ma anche sulla qualità (meno precarietà, meno forme atipiche, meno part-time involontario). Dobbiamo garantire, poi, concretezza a quanto è stato definito con il PNRR. E la prossima Legge di Bilancio non potrà che prevedere ulteriori investimenti per il lavoro femminile. È una partita fondamentale questa. Il Paese si gioca il futuro. Ed anche il presente: il quadro economico e sociale è fragile e preoccupante perché, nonostante le misure messe in campo in questi anni di pandemia, adesso (e nei prossimi mesi) le conseguenze della guerra scatenata da Putin si faranno sempre più pesanti".

Così la senatrice del PD Valeria Fedeli. (ANSA).