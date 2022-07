Inflazione: Cgia, è patrimoniale da 92 mld su conti correnti

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - Secondo a Cgia in questo ultimo anno l'aumento dell'inflazione è costato oltre 92 miliardi di euro. Il 6 per mille imposto da Amato costò 18 volte di meno. Il risultato arriva tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dalle banche sui depositi è stato attorno allo zero e l'inflazione, invece, è cresciuta dell'8%, a risparmi invariati, che al 31 dicembre 2021 ammontavano a 1.152 mld, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92,1 mld. Il costo più salato l'hanno pagato i risparmiatori delle regioni più ricche: in Lombardia la perdita di potere di acquisto è stata di 19,4 mld, nel Lazio di 9,3, in Veneto di 8,3 e in Emilia R. di 8,12 . Se a Nordovest il "prelievo" è stato di 29,8 mld, nel Mezzogiorno di 22,8 mld; un dato, quest'ultimo, superiore ai 20,7 mld registrati nel Nordest e, ancor più, rispetto ai 18,8 mld riconducibili al Centro. Il pericolo che la nostra economia stia scivolando lentamente verso la stagflazione è molto elevato. Con le difficoltà legate alla pandemia, agli effetti della guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici rischiamo, nel medio periodo, di veder scivolare la crescita economica verso lo zero, con una inflazione che, invece, potrebbe raggiungere a breve le due cifre. Contrastare la stagflazione, per la Cgia, è un'operazione complessa. Per attenuare la spinta inflazionistica, gli esperti sostengono che le banche centrali dovrebbero contenere le misure espansive e aumentare i tassi di interesse, operazione che consentirebbe di diminuire la massa monetaria in circolazione. E' evidente che avendo un rapporto debito/Pil tra i più alti al mondo, con l'aumento dei tassi di interesse l'Italia registrerebbe un deciso incremento del costo del debito pubblico. Bisognerebbe, infine, intervenire simultaneamente almeno su altri tre versanti: attraverso il drastico calo della spesa corrente, poi con il taglio della pressione fiscale, unici strumenti efficaci in grado di stimolare i consumi e per questa via alimentare anche la domanda aggregata di beni e servizi. Operazioni, queste ultime, non facili da applicare in misura importante, almeno fino a quando non verrà "rivisto" il Patto di Stabilità a livello europeo.

Infine, si dovrà assolutamente introdurre un tetto al prezzo del gas e del carburante che in questi ultimi 12 mesi hanno contribuito in misura determinante ad innalzare pericolosamente il nostro livello di inflazione. (ANSA).