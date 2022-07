Governo:Provenzano(Pd),risposte su welfare e salari

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Il programma? Per loro. Le alleanze? Con loro". Così su twitter il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano postando un articolo su "Giovani, precari e donne.

L'Italia dei dimenticati'. Per Provenzano "è il Rapporto #Istat l'unico vero tema e la grande sfida per i #progressisti, dando risposte sui salari e sul welfare ora al governo, e con una proposta di radicale cambiamento per vincere le elezioni".

(ANSA).