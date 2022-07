Visco, da Bcc progressi, aperti a dialogo su norme

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il mondo delle Bcc, a sei anni dalla riforma, ha compiuto diversi miglioramenti e la Banca d'Italia "rimane aperta al dialogo con i gruppi cooperativi per individuare gli ambiti in cui è possibile semplificare le prassi di vigilanza e la regolamentazione in modo da tenere debitamente conto delle loro peculiarità". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'assemblea annuale secondo cui "a distanza di sei anni, nonostante le non poche difficoltà iniziali e una situazione congiunturale non favorevole, i nuovi gruppi hanno ridotto il peso dei crediti deteriorati, diminuito il rapporto tra costi e ricavi, colmato quasi completamente il divario di redditività che li separava dalla media del sistema bancario".

"Contestualmente - ha aggiunto Visco - essi hanno continuato a sostenere le economie dei territori di insediamento delle affiliate incrementando la propria quota di mercato in termini di finanziamenti a famiglie e imprese. Hanno svolto un ruolo di primo piano nel porre in atto le misure di sostegno pubblico varate per contrastare gli effetti della crisi pandemica" ha concluso il governatore. (ANSA).