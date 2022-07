Trasporti: Confcommercio, settore in ripresa pesa il futuro

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - Trasporti in ripresa, ma pesano le incognite sul futuro tra il crollo della fiducia delle famiglie e i riflessi della guerra in Ucraina. È il quadro che emerge dall'Osservatorio congiunturale dei Trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio.

Rispetto al 2021, le stime danno in crescita il traffico passeggeri (+7%), mentre si stabilizza quello delle merci (+1,5%), segnando un pieno recupero dei livelli pre-crisi. Il trasporto merci continua a crescere per la ferrovia, pur partendo da livelli esigui, con una quota modale di circa il 5%, mentre per quanto riguarda i passeggeri questo segmento è ancora lontano dal pieno recupero, cosa che sta avvenendo anche nel settore aereo. La ripresa del turismo è invece ben visibile sul fronte del mare, con un aumento dei passeggeri del 52,5%, leggermente sotto ai livelli pre-pandemia.

"Oggi più che di fantasia creativa abbiamo bisogno di una politica dei trasporti e della logistica concreta - sottolinea Paolo Uggè, responsabile dell'area Trasporti di Confcommercio - Ipotesi di Piani non realizzabili a breve, che si stanno definendo in modo punitivo a livello europeo per il mondo del trasporto marittimo e terrestre, rischiano di produrre ulteriori peggioramenti sul piano dei trasporti e su quello economico".

