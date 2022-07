Reddito: Conte, al di là polemiche Istat certifica risultato

(ANSA) - BARI, 08 LUG - "Di fronte alle polemiche assurde e inutili di certa parte della politica, di certi esponenti della politica, l'Istat certifica che abbiamo salvato un milione di indigenti: cinquecentomila famiglie. Questo è un grande risultato". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti del Reddito di cittadinanza, a margine di Digithon a Bisceglie. "Nel momento più duro dal dopoguerra ad oggi - ha aggiunto - noi possiamo con queste misure dire che abbiamo dato un contributo serio, concreto. La politica esiste per questo. Se la politica non riesce a conseguire risultati in questa direzione, è meglio fare a meno della politica". (ANSA).