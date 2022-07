Professioni: Ente medici, 2,4 milioni per le borse di studio

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'Enpam, Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri, fa sapere di aver bandito 590 borse di studio per i figli dei propri associati liberi professionisti e per gli orfani dei 'camici bianchi'. I sussidi, per i quali sono previsti requisiti di merito e di reddito, sono finanziati con uno stanziamento complessivo che tocca i 2,4 milioni di euro. "È l'espressione della funzione di sostegno dell'Enpam - dice il presidente della Cassa Alberto Oliveti - che è sempre presente nelle situazioni straordinarie e vuole esserlo anche per le esigenze familiari degli iscritti durante la loro vita professionale". Tutte le borse di studio, si precisa, "sono cumulabili con quelle attivate dalla Banca d'Italia attraverso un fondo gestito dall'Enpam, in favore dei familiari dei medici e degli odontoiatri deceduti a causa della pandemia. Grazie alla convenzione della durata di 5 anni, ogni anno vengono infatti erogate borse di studio aggiuntive ai figli - in età scolare, o universitaria fino a 26 anni - di 'camici bianchi' che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza". Su www.enpam.it tutti i dettagli per partecipare ai bandi. (ANSA).