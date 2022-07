Previdenza: mySanitour+ per settore turistico partito bene

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Si è chiuso con soddisfazione il primo bilancio del fondo sanitario mySanitour+, il fondo provinciale dell'Alto Adige Südtirol rivolto alle lavoratrici e lavoratori del turismo. Il fondo nato con l'accordo integrativo provinciale per il Settore Turismo del 2019 è finalmente operativo a tutti gli effetti dal 1 febbraio 2022. Il fondo ha già raggiunto e superato i 35.000 aderenti, circa 26.000 stagionali 9.000 a tempo indeterminato. "I contributi versati dai datori di lavoro rappresentano ormai un consistente patrimonio, disponibile per finanziare i sussidi previsti dal piano sanitario del fondo mySanitour+. Si tratta di un fondo autonomo, gestito in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso Mutual Help e FAST (il Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo). mySanitour+ è un ulteriore strumento di welfare per aumentare l'attrattività del lavoro nel settore turistico", si legge in una nota. "Con il nuovo Fondo Sanitario locale abbiamo creato uno strumento per offrire ai dipendenti delle aziende alberghiere e di ristorazione dell'Alto Adige interessanti prestazioni aggiuntive nell'ambito della salute e della prevenzione. Con mySanitour+ è stato possibile creare un'opportunità unica di assistenza sanitaria anche per i dipendenti stagionali operativi nell'ambito del turismo, un settore fortemente caratterizzato da dinamiche stagionali. Le esperienze in altri settori dimostrano che il Fondo Sanitario integrativo è apprezzato e utilizzato dai dipendenti e che spesso è anche un fattore decisivo per quanto riguarda la scelta professionale", concordano Walter Largher e Klaus Berger rispettivamente presidente e vicepresidente del Fondo. (ANSA).