Pnrr:Legacoop,procedure limitano interventi housing sociale

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La rilevanza che nella missione V del PNRR, "Inclusione e Coesione", viene attribuita alla casa, come perno intorno a cui ruota la costruzione di un'infrastruttura sociale, rischia di produrre scarsi risultati concreti se non si rivedranno le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, che della missione è parte integrante, particolarmente penalizzanti per soggetti, come le cooperative di abitanti, che sarebbero tra i più adatti a realizzare interventi di reale impatto sociale.

Lo sottolinea Legacoop Abitanti, nel corso dell'incontro "Forme in movimento", che si è svolto questa mattina a Roma, per approfondire lo stato e le prospettive delle politiche per l'abitare e l'housing sociale.

L'attuazione degli interventi del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare appare, infatti, strettamente connessa alla conclusione di Accordi Quadro con diversi operatori economici sul modello di procedura di gara aperta prevista nel Codice dei Contratti Pubblici. Un modello che, paradossalmente, risulta fortemente penalizzante proprio nei confronti di quei soggetti -in particolare le cooperative di abitanti e di servizi, e in generale gli operatori del Terzo Settore- che sarebbero invece tra i più adatti alla realizzazione di interventi di forte impatto sociale, ma che non possiedono le qualifiche necessarie secondo le procedure finora adottate e di fatto non possono partecipare né concorrere nella attuazione dei progetti. Per questo Legacoop Abitanti ha inviato al MIMS la richiesta di chiarire se, in capo ai Soggetti Beneficiari e/o ai Soggetti Attuatori, sia possibile avvalersi, per l'attuazione delle proposte ammesse a finanziamento, della forma del Partenariato Pubblico-Privato e in particolare del Partenariato per l'Innovazione, eventualmente sottoscritti con le tipologie di operatori economici e di associazioni quali ad esempio le cooperative di abitanti, sociali e di lavoro. (ANSA).