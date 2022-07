Pnrr: Unioncamere,60% imprese non sa cosa fare per investire

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La produttività delle imprese cresce con gli investimenti. "Ma solo per il 31% delle aziende il problema degli investimenti è legato alle risorse disponibili.

Problema che dovrebbe peraltro essere risolto dal PNRR con le grandi risorse messe a disposizione", ha detto il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, intervenendo al Seminario estivo della Fondazione Symbola, in corso a Treia (Macerata).

"Per il 64% delle piccole e medie imprese - ha aggiunto - il problema non sono le risorse, ma quali investimenti fare e come farli. Qui c'è un tema fondamentale: se non si aiutano e affiancano le imprese per fare questo passaggio di investimento, alla fine del percorso la produttività delle aziende non crescerà in maniera sufficiente a far crescere il Pil e ad intaccare l'enorme mole del debito italiano".

E' necessario allora, ha sottolineato Tripoli, "che il PNRR abbia anche una dimensione comunitaria (Camere di commercio, associazioni imprenditoriali, fondazioni ecc.). Che significa tra l'altro informare ed affiancare i 4,9 milioni di micro e piccole imprese italiane affinché colgano le molteplici opportunità messe in campo". (ANSA).