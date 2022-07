Milano: Confcommercio, con ztl all'Isola gravi danni

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - "Le attività del quartiere, con la Ztl seppur modificata, rischiano semplicemente di essere 'isolate' nell'Isola. Con il risultato di gravi danni per un'area vivace e attrattiva". Così in una nota la Confcommercio di Milano ed Epam, l'associazione dei pubblici esercizi, commentano il via libera del Comune all'istituzione della zona a traffico limitato nel quartiere Isola.

"Seguendo le indicazioni arrivate dal Municipio 9 dopo il confronto con residenti e commercianti', si legge nella nota di Palazzo Marino. Ma gli imprenditori del quartiere Isola si erano espressi chiaramente con una raccolta di firme che non lasciava spazio a interpretazioni - prosegue la nota -: 113 adesioni, per oltre il 76% pubblici esercizi, contrari a una Ztl comunque grande e impattante". (ANSA).