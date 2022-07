Kompatscher, sostegno per le professioni infermieristiche

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Il sostegno per le professioni infermieristiche è stato il tema dell'incontro del presidente Kompatscher con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, l'Azienda Sanitaria e il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie Claudiana. Tra i presenti nessun dubbio sulla necessità di valorizzare maggiormente la professione infermieristica in risposta alla sua crescente importanza, in termini di competenza, autonomia, responsabilità, percorso di studio accademico ma anche di sviluppo di competenze acquisite nel corso della vita professionale. Importante inoltre attivare tutte le strategie per incentivare maggiormente i giovani a scegliere un percorso professionale in questo settore in Alto Adige.

"Essere infermieri è una professione molto coinvolgente, varia, che regala grandi soddisfazioni anche sul piano umano.

Tuttavia ci sono molti aspetti parziali passibili di miglioramento, nel percorso di studio, nel reclutamento del personale, nell'organizzazione lavorativa o nel riconoscimento di specifiche competenze", ha sottolineato Marianne Siller, direttrice tecnico-assistenziale presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, affermando che "nonostante le condizioni lavorative in provincia di Bolzano siano più attrattive rispetto ad altre realtà italiane, la concorrenza dei Paesi germanofoni limitrofi è molto forte".

Dopo anni di numeri sostanzialmente invariati di iscritti, l'Ordine ha registrato un calo anche in Alto Adige. Una tendenza riscontrata anche a livello internazionale e in gran parte ascrivibile allo stress, a turni faticosi, ad attività improprie, alla pandemia, alla carenza ormai insostenibile d'infermieri sia nei contesti ospedalieri che nelle residenze per anziani e sul territorio, fenomeni che stanno sempre più incidendo sul benessere lavorativo della popolazione infermieristica altoatesina, è stato detto.

Secondo il presidente provinciale e assessore alla salute Arno Kompatscher, Provincia e Azienda sanitaria starebbero già implementando e studiando varie misure per rafforzare l'attrattività della professione ed agevolare l'accesso dei giovani al percorso di studi: "L'indirizzo strategico è chiaro, stiamo tutti remando nella stessa direzione. Ora si tratta di mettere a punto una road map che contenga tutta la varietà delle misure necessarie e possibili per sostenere il personale infermieristico, rendendo giustizia alla complessità della professione", ha sottolineato Kompatscher.

All'incontro accanto al presidente della Giunta Kompatscher hanno partecipato all'incontro Liliana Favari, presidentessa di OPIBZ, il vicepresidente Paolo Berenzi, Laura Rech del consiglio direttivo, Franco Mantovan del Polo Universitario delle Professioni Sanitarie in Alto Adige Claudiana, nonché i rappresentanti di Provincia e Azienda Sanitaria. (ANSA).