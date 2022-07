Istat:Ronzulli,con aumento indice vecchiaia paese si impoverisce

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Negli ultimi 20 anni l'indice di vecchiaia è aumentato di ben 56 punti e, secondo l'Istat, questo trend è destinato a incrementarsi ulteriormente, sia per una sempre maggiore longevità che a causa del continuo calo del tasso di natalità. Un dato quest'ultimo assolutamente allarmante, perché un paese con una così marcata denatalità è destinato a impoverirsi, con tutte le conseguenze, innanzitutto sociali, ma anche economiche, del caso, a partire dalla sostenibilità del nostro sistema di welfare. Per rispondere a questa situazione sono indispensabili misure che ridiano la giusta centralità alla famiglia, il fulcro della nostra società.

L'assegno unico è certamente tra queste, ma da solo non basta: bisogna garantire un'adeguata stabilità alle coppie timorose di mettere al mondo un figlio perché si trovano in una situazione di precarietà o di incertezza economica. Soprattutto per i più giovani va, dunque, facilitato l'accesso al credito per acquistare una casa e le donne devono essere incentivate ad avere un'occupazione, garantendo loro un'adeguata conciliazione lavoro-famiglia, non trovarsi costrette a licenziarsi perché non sanno a chi affidare i figli". Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli. (ANSA).