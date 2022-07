Istat:Lacarra (Pd), poveri triplicati dal 2005, quadro desolante

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Il report annuale Istat sulla povertà in Italia ci restituisce un quadro desolante, che vede triplicato dal 2005 a oggi il numero delle persone povere, e quadruplicato il numero dei giovani in stato di povertà. Come Governo dobbiamo portare avanti una riflessione importante su questo tema, per far sì che questo trend possa essere bloccato.

Necessario lavorare per migliorare la situazione di queste persone e di queste famiglie, attraverso politiche che aiutino le fasce più deboli e permettano loro di risollevarsi. Dobbiamo puntare non solo su una politica improntata all'assistenzialismo, ma su politiche attive del lavoro che permettano a tutte queste persone di camminare sulle proprie gambe". Lo afferma il deputato Pd Marco Lacarra, in merito ai dati comunicati da Istat che parlano di 5,6 milioni di individui in povertà assoluta in Italia, contro l'1,9 milioni del 2005.

"I dati - prosegue - ci dicono che molto spesso tali situazioni sono legate alle condizioni lavorative dei soggetti, dato che in un milione e 900 mila famiglie l'unico componente occupato è un lavoratore non-standard ovvero a tempo determinato, collaboratore o in part-time involontario. Insieme alle aziende dobbiamo comprendere come si possa superare tale problematica. Necessario lavorare tutti insieme, perché il benessere dei cittadini è fondamentale per tutto il Paese e per la sua economia", conclude Lacarra. (ANSA).