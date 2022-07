Istat:Bonetti,dati ci permettono orientare il passo verso futuro

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Questa mattina l'Istat ha presentato alla Camera dei Deputati l'ultimo rapporto annuale. Per legiferare bene serve il supporto di una lettura multidimensionale dei dati, insieme a strumenti efficienti di valutazione e di monitoraggio. È il metodo che stiamo utilizzando per rispondere a fragilità sistemiche del nostro Paese, tra cui il basso tasso di natalità e di occupazione femminile. Al Presidente Blangiardo la mia gratitudine per questo contributo di professionalità e di dati, che ci permette di orientare il passo verso il futuro di opportunità, pari e piene per tutte e tutti, che vogliamo". Lo afferma la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un post sui Facebook. (ANSA).