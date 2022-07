Istat: Silvestri (M5s),conferma bontà nostre richiesta a governo

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "I dati del rapporto annuale dell'ISTAT evidenziano la bontà delle richieste che il presidente Giuseppe Conte, a nome del Movimento 5 stelle, ha formalizzato nel documento consegnato al premier Mario Draghi.

Richieste figlie di una responsabilità che abbiamo sempre dimostrato con i fatti e che hanno l'obiettivo di allontanare il rischio che nei prossimi mesi esplodano tensioni sociali. Come rilevato dall'Istituto di statistica, le misure messe in campo durante la pandemia dal Conte II e il Reddito di cittadinanza hanno evitato un aumento significativo della povertà assoluta.

Di fronte a queste dati, reputiamo ancor più intollerabili gli attacchi al Reddito sferrati da chi, quando era al governo, non ha mosso un dito per gli ultimi. Adesso, con l'aumento dell'inflazione, non possiamo lasciare i cittadini privi di adeguate tutele. Il nostro è l'unico Paese in Europa in cui, negli ultimi trent'anni, i salari sono diminuiti mentre negli ultimi mesi si è assistito a una crescita record dei contratti a termine. Alla luce di ciò, reputiamo l'introduzione del salario minimo e la stretta al precariato interventi necessari e urgenti. Ci aspettiamo che anche il Governo la pensi allo stesso modo". Lo afferma in una nota il deputato del M5S Francesco Silvestri. (ANSA).