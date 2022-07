Istat: senza rinnovi retribuzioni 2022 sotto a valori 2009 (2)

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - È stata così erosa "quasi totalmente" la crescita del 2020. "Nel 2021 la dinamica salariale si è mantenuta molto moderata, con aumenti delle retribuzioni contrattuali per dipendente dello 0,7% e dello 0,4 per quelle lorde di fatto per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula)", spiega l'Istat nella sintesi del Rapporto annuale.

"Nonostante l'intensificarsi dell'attività negoziale, la dinamica retributiva contrattuale è rimasta molto contenuta anche nei primi mesi del 2022, ma è attesa accelerare sostanzialmente nella seconda parte dell'anno, alla luce dei rinnovi in corso e della previsione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei prodotti energetici importati, utilizzato come base per i rinnovi contrattuali, pari al 4,7% nel 2022", continua il testo. (ANSA).