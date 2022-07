Istat: Orlando, attenzione a picconare reddito cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "I dati Istat ci dicono che il reddito di cittadinanza è servito a contrastare la povertà assoluta, impedendo che un milione di italiani rimanessero in quella condizione. Consiglierei a tutti più cautela nel dibattito su questo tema. Non è una misura fuori controllo ed è fortemente diminuito l'utilizzo del reddito in questi ultimi mesi. E' importante adesso aspettare la messa a terra delle norme sulle politiche attive, alcune legate all'attuazione del Pnrr". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a margine delle celebrazioni per i 136 anni della Fillea Cgil. "Attenzione - ha avvertito il ministro - a continuare a picconare una misura come questa. Ci attende una stagione molto complicata, se si vuole impedire il ritorno di forme di populismo occorre rafforzare questi strumenti, non pensare di poterli smantellare". "Serve fare di più - ha detto Orlando - per prevenire la condizione di povertà: lavorare sui salari, sul lavoro povero, è esattamente una risposta. Il governo e il ministero del Lavoro stanno facendo una azione che sarà sottoposta alle parti sociali dalla prossima settimana".

(ANSA).