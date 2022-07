Istat: lavoro 'ibrido' ideale per 70% lavoratori

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il ricorso al lavoro da casa ha comportato alcune difficoltà per più di un lavoratore su due (il 54,2%), secondo il rapporto annuale dell'Istat. In particolare, più di un lavoratore su quattro ha lamentato problemi di connessione a Internet nello smart working e difficoltà di concentrazione, il 23,2% carenze di dotazione tecnologica, il 21,3% scarsità di spazi adeguati in casa e il 23,4% problemi di sovrapposizione tra lavoro e attività personali/familiari.

Lavorare due o tre giorni a settimana da casa rappresenta "il modello ibrido ideale" per gli interessati allo smart working, sia per chi ne ha già avuto esperienza sia per chi desidererebbe farla (69,5%); il 16,6% preferirebbe un utilizzo più sporadico mentre il 13,8% manifesta interesse per un modello più spinto (tutti i giorni o quasi).

Complessivamente, nonostante la crescita durante la pandemia, l'Italia mantiene un "divario importante" con il resto dell'Unione europea sul lavoro da remoto. La quota di occupati che affermano di aver svolto il proprio lavoro occasionalmente o abitualmente da casa è cresciuta dal 4,7% del 2019 al 13,6% del 2020 a fronte di una media europea del 20,6%.

In particolare, in Italia, la quota di occupati che hanno lavorato da casa solo occasionalmente è rimasta molto bassa (da 1,1% a 1,4% nel 2020, mentre la media Ue è dell'8,6%). Nel 2021, la ripresa delle attività economiche ha portato tuttavia a un ridimensionamento del lavoro agile abituale e all'incremento di quello di natura meno frequente. (ANSA).