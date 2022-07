Istat: emissioni climalteranti calate del 19% in 10 anni

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Tra il 2011 e il 2021 le emissioni complessive in Italia sono diminuite di circa il 19%. La riduzione è stata pari al 31% nella manifattura - riguardando la maggioranza dei settori di attività - e di appena il 10% nei consumi delle famiglie". Lo scrive l'Istat nella sintesi del rapporto annuale.

Nello stesso periodo, nei comparti ad alto impatto climatico (tranne i trasporti), si è avuta una riduzione dell'intensità dell'impatto per unità di valore aggiunto. Questa contrazione è largamente dovuta al miglioramento delle tecnologie di produzione dei settori industriali mentre le attività terziarie a servizio della manifattura, il cui peso è cresciuto nel tempo, hanno fornito un contributo molto debole.

"La sfida della transizione ecologica - alla quale il PNRR dedica circa 85 miliardi di euro di investimenti - è particolarmente rilevante per il nostro Paese, che dipende dall'estero per oltre tre quarti dell'approvvigionamento energetico, principalmente di petrolio e gas naturale", osserva l'Istat. (ANSA).