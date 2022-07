Istat: crescita Pil in 2022 e 2023, rischi da guerra e Covid (2)

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Un'eventuale riduzione del 10% delle forniture energetiche e agricole, in termini di valore, porterebbe nel sistema produttivo una contrazione del valore aggiunto a prezzi correnti di circa 18 miliardi di euro, con una diminuzione pari al -1,2%, di cui 0,7 punti percentuali per effetto del vincolo sulle forniture energetiche e 0,5 punti per la contrazione dell'offerta di prodotti agricoli, stima l'Istat in un'esercizio sulla trasmissione degli shock energetico e agroalimentare.

Uno shock di prezzo dei prodotti agricoli ed energetici (quantificato sulla base della differenza tra la media del 2019 e quella degli ultimi dodici mesi) potrebbe portare, invece, un aumento medio dei prezzi alla produzione pari all'8,4%, a parità di altre condizioni e senza considerare gli effetti dinamici.

"Potenziali shock sui mercati energetico e agricolo - osserva l'Istat - potrebbero produrre effetti estesi seppure con una propagazione tutto sommato lenta, colpendo in maniera significativa un insieme di comparti produttivi particolarmente rilevanti" per il loro impatto sui prezzi e gli approvvigionamenti di beni e servizi di largo consumo e anche per il loro ruolo nel modello di specializzazione italiano e nelle esportazioni. (ANSA).