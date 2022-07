Istat: Confesercenti, il Paese è resiliente, ma tante ombre

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Le famiglie e le imprese italiane, in particolare quelle più piccole, hanno mostrato fino ad oggi grande capacità di resilienza" ma "il quadro mostra più ombre che luci e lo scenario resta nel complesso fortemente incerto, con l'inflazione in corsa libera che erode il potere d'acquisto delle famiglie ed accresce le disuguaglianze". Così Confesercenti, in una nota, commenta la presentazione del Rapporto Annuale 2022 dell'Istat alla Camera.

"Le azioni dei governi hanno, senz'altro, contribuito a 'limitare i danni' ma non ad escluderli completamente. Bisogna proseguire perciò, con coraggio e fermezza, da un lato con ulteriori provvedimenti di sostegno a favore di famiglie ed imprese, per irrobustire la domanda interna in questa nuova fase di emergenza, dall'altro a mettere in campo interventi strutturali volti a rafforzare il sistema imprenditoriale ed il tessuto sociale del Paese", continua il testo. Questa, per Confesercenti, "è l'unica strada da percorrere per non frenare la crescita ed affrontare, con determinazione, i rischi legati ad eventuali futuri scenari in peggioramento". (ANSA).