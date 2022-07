Istat: Brunetta, crescita al 3%, la rivoluzione è in corso

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Siamo al 3% di crescita nel primo semestre, più del recupero di quanto perso nell'anno peggiore della pandemia. Questo è un segno di grande rilievo che ci porta a un grande ottimismo". Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a margine della presentazione del rapporto annuale dell'Istat.

"La rivoluzione è in corso, il Pnrr deve ancora esplicare tutti i suoi effetti, lo farà probabilmente dall'autunno quando inizierà l'impatto dei nuovi investimenti nel digitale, nel green e nelle infrastrutture e percepiremo l'impatto sul Pil", aggiunge il ministro.

Dal rapporto, secondo Brunetta, "emerge quello che è stato fatto negli ultimi 16 mesi, un grande impulso alla riforma della pubblica amministrazione, alla digitalizzazione, alle nuove assunzioni, ai nuovi profili professionali".

Quanto alla difficoltà di reperire alcuni lavoratori, Brunetta dice: "prima c'erano liste d'attesa lunghissime, concorsi che duravano troppo a lungo per cui c'erano stock in attesa. Adesso non più, ci sono concorsi pubblici e i giovani candidati possono fare più concorsi e scegliere. Ci sarà anche un problema di miglioramenti salariali ma preferisco una situazione di questo genere con fortissimo turnover piuttosto che un'attesa infinita di un posto che non arrivava mai".

