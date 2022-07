Istat: Bombardieri (Uil), l'Italia è un Paese povero

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Il Rapporto annuale dell'Istat è una sentenza impietosa: l'Italia è un Paese povero". Commenta così il rapporto annuale dell'Istat il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in una nota.

"C'è una povertà assoluta che cresce in modo esponenziale; una povertà che irretisce i giovani, impedendo loro di programmare il futuro, e che coinvolge anche le donne e i lavoratori del Sud; una povertà che riguarda il lavoro e i pensionati. Non c'è più tempo da perdere", continua. "Basta con le attese, le parole e le intenzioni: a questi problemi - conclude Bombardieri - il Governo deve dare risposte urgenti e concrete, a partire già dall'incontro di martedì a Palazzo Chigi con il Premier Draghi". (ANSA).