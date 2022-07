Istat: Blangiardo, forte resilienza e grandi vulnerabilità

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Forti capacità di resilienza e le grandi vulnerabilità" emergono in Italia dal rapporto annuale dell'Istat, secondo il presidente Gian Carlo Blangiardo.

"Dopo lo shock della pandemia, con una caduta del Pil senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale, la ripresa è stata rapida e robusta", dice Blangiardo presentando il rapporto alla Camera.

Tuttavia, aggiunge, "con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si sono creati nuovi e importanti ostacoli e sono emersi numerosi elementi di incertezza sia per le imprese, sia per quei cittadini che speravano in un rapido percorso verso un futuro migliore".