Istat:-200 mila dipendenti pa in 20 anni,più vecchi d'Europa

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il prolungato blocco delle assunzioni e le riforme pensionistiche hanno portato a una riduzione del pubblico impiego di 200 mila occupati negli ultimi venti anni e all'innalzamento dell'età media di poco meno di 6,5 anni fino a 49,9 anni nello stesso periodo, secondo i dati riportati dall'Istat nel Rapporto annuale.

"Tra le economie europee per le quali sono disponibili dati comparativi, sia pure con le cautele di un simile confronto, i dipendenti pubblici in Italia sono i meno numerosi in rapporto alla popolazione (5,6 ogni 100 abitanti) e i più anziani", scrive l'istituto di statistica.

L'Istat sottolinea che la modernizzazione della pubblica amministrazione e la sua riforma è sostenuta da quasi 10 miliardi complessivamente stanziati dal Pnrr, su obiettivi come la digitalizzazione, l'incremento del capitale umano attraverso nuove assunzioni e la formazione, semplificazione dei processi amministrativi. (ANSA).