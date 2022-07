Istat: 1,9 milioni famiglie con unico occupato vulnerabile

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - In un milione e 900 mila famiglie l'unico componente occupato è un lavoratore non-standard, cioè a tempo determinato, collaboratore o in part-time involontario.

Questi occupati vulnerabili sono ormai quasi 5 milioni, il 21,7% del totale. E in 816 mila sono "doppiamente vulnerabili", perché risultano sia a tempo determinato o collaboratori, sia in part-time involontario.

Sono lavoratori non standard il 39,7% degli occupati under 35, il 34,3% dei lavoratori stranieri e il 28,4% delle lavoratrici. La quota di lavoratori non-standard raggiunge il 47,2% tra le donne sotto i 35 anni e il 41,8% tra le straniere.

La più marcata concentrazione di lavoratori non-standard viene rilevata tra le professioni non qualificate (47,5%) e tra gli addetti al commercio e servizi (29,9 %) ma una quota "significativa" è anche nelle professioni scientifiche e intellettuali, in particolare tra i ricercatori universitari, gli insegnanti, i giornalisti e le professioni in ambito artistico. (ANSA).