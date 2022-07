Istat: 1,9 milioni famiglie con unico occupato vulnerabile (2)

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "C'è stata una ripresa dell'occupazione, ma al prezzo di una peggiore qualità del lavoro in termini di instabilità ma non recuperando tutto ciò che si era perso già prima della stessa pandemia soprattutto sul fronte dei giovani. Tra 25 e 34 anni continuiamo a stare sei punti percentuali sotto i livelli del tasso di occupazione di prima della crisi del 2008-2009", commenta la direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica dell'Istat, Linda Laura Sabbadini.

Sabbadini descrive una "ripresa concentrata sulla crescita del lavoro a tempo determinato e del part time involontario. Un recupero del numero di occupati fortemente concentrato nei lavori non standard".

Nel 2021, il lavoro standard, cioè di quello individuato nei dipendenti a tempo indeterminato e negli autonomi con dipendenti, entrambi con orario a tempo pieno, riguarda solo il 59,5% del totale degli occupati.