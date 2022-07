Fisco:Patuelli,ridurlo per attrarre risparmio a investimenti

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Per attrarre i risparmi verso gli investimenti in Italia occorre proseguire nelle riforme fiscali: il potenziamento dei PIR va in questa giusta direzione, ma questa riforma non è sufficiente per attrarre l'ingente liquidità parcheggiata". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli nella relazione annuale.

"Occorre ridurre la pressione fiscale sugli investimenti stabili e non speculativi per innescare un più robusto circuito virtuoso per favorire la trasformazione della liquidità in investimenti produttivi" ha aggiunto. (ANSA).