Fisco: Toscana; Agenzia Entrate apre sportello videochiamata

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha esteso a tutta la Toscana il servizio di assistenza in videochiamata. Dopo la fase sperimentale avviata a Firenze lo scorso febbraio, da luglio il servizio "sportello online" è stato esteso a livello regionale ed è ora disponibile per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo anche nelle altre province toscane. Il servizio, spiega una nota, consente di ricevere assistenza "a distanza", senza più la necessità di andare allo sportello, prenotando un appuntamento in videochiamata direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sarà sufficiente collegarsi da pc, smartphone e tablet e dialogare in video con un addetto dell'Agenzia per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi. Nei primi quattro mesi di operatività, a Firenze sono state effettuate quasi 900 prenotazioni (circa 30% dei posti disponibili) pertanto, nonostante il crescente interesse dei contribuenti, il servizio ha le potenzialità per essere utilizzato da una fascia di popolazione ancora molto più ampia, come avvenuto ad esempio a Roma dove in alcuni mesi è stato raggiunto il picco del 100% di prenotazioni effettuate rispetto a quelle disponibili in videochiamata. (ANSA).