Fisco: Sogei, ripristinato portale 'fatture e corrispettivi'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - A partire dal pomeriggio di ieri a causa di problemi tecnici ai servizi web autenticati dell'Agenzia Entrate, si sono verificate difficoltà di utilizzo delle funzionalità relative al Portale Fatture e Corrispettivi ed alcuni non sistematici malfunzionamenti ai restanti servizi web.

Il Portale Fatture Corrispettivi è tornato disponibile dalle ore 14.45 circa. Lo comunica Sogei.

Ci scusiamo per i disagi arrecati e sono in corso le ulteriori attività di monitoraggio e presidio dei servizi e sistemi interessati dai problemi, per garantire la continuità di funzionamento. (ANSA).