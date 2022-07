Fisco sempre più on line, videochiamata in 15 regioni (2)

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'appuntamento in videochiamata, che si prenota direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, ha registrato particolare interesse nelle province già attive, soprattutto nelle grandi città come Roma (16.688 prenotazioni) e Milano (9.875), partite in fase sperimentale lo scorso autunno, dove si sono registrati picchi mensili del 100% di prenotazioni di videochiamate rispetto a quelle disponibili. La fase sperimentale ha riguardato finora 25 città e complessivamente sono stati prenotati circa 45 mila appuntamenti in videochiamata, quasi il 50% di quelli complessivamente disponibili, pertanto, nonostante il crescente interesse dei contribuenti, il servizio ha le potenzialità per essere utilizzato da una fascia di popolazione ancora molto più ampia.

Lo "sportello online" in videochiamata consente di relazionarsi con Agenzia delle entrate-Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso. La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. Per agevolare l'interazione sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabile che possono essere utilizzati nel corso dell'appuntamento o compilati dal contribuente preventivamente. Il servizio è attivo anche per gli intermediari fiscali abilitati che possono prenotare un appuntamento online in videochiamata per gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l'area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti. Gli intermediari possono effettuare allo sportello online le stesse operazioni disponibili in area riservata.

La sezione "Trova lo sportello e prenota", presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, consente di scegliere tra due modalità di appuntamento: in presenza o a distanza. Per prenotare un appuntamento online, "a distanza", basta accedere all'Area riservata del sito utilizzando le credenziali SPID o CIE ed entrare nella pagina "Appuntamenti e contatti". (ANSA).