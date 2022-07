Fisco: Landini, delega fiscale votata non ci convince

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "La delega fiscale votata non ci convince. Le tasse non vanno ridotte a tutti, ma a chi ne paga troppe, a partire da lavoratori dipendenti e pensionati. La tassazione deve essere progressiva: chi più prende più deve contribuire. Oggi non funziona così". Lo dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alle celebrazioni per i 136 anni della Fillea Cgil. "Serve poi - ha proseguito - fare una lotta all'evasione fiscale e contributiva vera. Siamo il Paese che ha ancora livelli di evasione incredibili". "Siamo un Paese che sta penalizzando chi lavora e non quelli che fanno speculazioni finanziarie", ha incalzato il leader della Cgil, ricordando che "la ricchezza la produce chi lavora e, molto spesso, la finanza ha dissipato questa ricchezza". (ANSA).