Fisco: Ag.Entrate, superati problemi 'fatture-corrispettivi'

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Le problematiche di carattere tecnico sono state tutte superate nelle prime ore di oggi pomeriggio. I citati malfunzionamenti hanno riguardato sostanzialmente l'infrastruttura web mentre è stato possibile procedere alle trasmissioni massive delle dichiarazioni e ai pagamenti con modello F24 tramite Entratel". Lo afferma una nota dell'Agenzia delle Entrate riferendosi alla nota di Sogei che ha informato l'utenza che si sono verificati dei malfunzionamenti sui servizi web dell'Agenzia delle Entrate e dall'8 luglio anche sul portale fatture e corrispettivi.

"Ciò posto, i crediti d'imposta spettanti per l'acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all'Agenzia delle Entrate entro l'11 luglio 2022, nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, imposte dirette) inviate all'Agenzia delle Entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, a partire dal 18 luglio 2022. Ci scusiamo con l'utenza per il disagio arrecato". (ANSA).