Dl fisco: riammessi 37 emendamenti, nessuno sul Superbonus

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Sono stati riammessi 37 emendamenti (di cui molti identici) al decreto sulle semplificazioni fiscali all'esame delle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera.

Nessuna delle proposte riconsiderate ammissibili riguarda però il Superbonus, dopo che ieri tutti gli emendamenti presentati in modo trasversale dai partiti per 'alleggerire' la responsabilità sulle cessioni erano stati bocciati.

Altri 13 emendamenti in un primo momento considerati ammissibili sono stati invece oggi esclusi.

Vista la netta diminuzione del numero delle proposte da esaminare, ridotte di oltre la metà rispetto ai 937 emendamenti originariamente presentati, le presidenze delle Commissioni hanno ritenuto che non vi sia necessità di procedere all'ulteriore scrematura dei segnalati. (ANSA).