Confcommercio: Veneto, aperti sportelli Fondo formazione

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - Le sette sedi delle Confcommercio provinciali del veneto inaugurano i nuovi sportelli informativi "For.Te", spazi dedicati agli imprenditori che vogliano conoscere le opportunità offerte dal Fondo paritetico interprofessionale, finalizzato alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati nel settore terziario.

Scelto da più di 130.000 aziende associate, il fondo coinvolge più di 1.300.000 lavoratori dipendenti; vi aderiscono e possono aderire anche aziende di altri settori economici.

L'adesione a For.Te. è gratuita e dà la possibilità di reinvestire parte dei contributi, versati obbligatoriamente dall'impresa all'Inps, in azioni formative gratuite per i lavoratori.

Per il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, "che la formazione fosse un elemento cardine nella valorizzazione delle risorse umane all'interno delle aziende, credo fosse un dato acquisito da molti. La pandemia, con la quale purtroppo continuiamo a dover fare i conti, questo concetto lo ha 'esploso' mettendo in chiaro come formazione e aggiornamento siano leva per la competitività delle imprese e fattori in grado di fidelizzare all'azienda i propri collaboratori. Sapere che le nostre imprese possono ora usufruire delle risorse messe a disposizione dal Fondo For.Te, permette alle stesse imprese di 'mettere a terra' nel proprio ambito locale, azioni formative di grosso livello", conclude.

(ANSA).