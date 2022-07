Confartigianato, export manifatturiero oltre 13 mld (+13%)

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - In Piemonte nel primo trimestre del 2022 le esportazioni manifatturiere hanno registrato una crescita in valore pari al 17,7% attestandosi a 13,1 miliardi di euro. Il Piemonte si conferma così il quarto posto nel ranking nazionale dietro a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. L'export manifatturiero made in Piemonte supera quindi i livelli della fase iniziale della pandemia (+25,1% rispetto al primo trimestre 2020).

"Le nostre imprese continuano a mostrare una incredibile capacità di adattarsi alle condizioni economiche in forte evoluzione. Sono circa 3 miliardi in più in due anni, ma l'incremento del valore delle nostre esportazioni è influenzato anche dall'aumento dei prezzi delle materie prime, oltre che da un maggior volume di vendite" spiega Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. (ANSA).