Abi:Sileoni (Fabi), Patuelli garanzia equilibrio e stabilità

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "La conferma di Antonio Patuelli alla presidenza dell'Abi è la migliore garanzia di equilibrio e di stabilità per tutte le componenti del settore, per le stesse banche, ma anche per le lavoratrici e i lavoratori bancari grazie a un consolidato e costante lavoro di visione ed analisi complessiva dei problemi del settore". E' quanto afferma, in una nota, il segretario generale della Fabi Lando Sileoni.

"Il presidente Patuelli è riuscito anche a operare concretamente e positivamente per il "bene comune" sia delle banche sia della clientela sia dei bancari, con iniziative che hanno affrontato i grandi problemi degli ultimi tre anni causati dal Covid e dalla guerra; ha sempre cercato di alimentare il dialogo fra sindacati e Abi che ha portato a risolvere nel tempo anche diversi problemi interni ai gruppi bancari. Noi lo abbiamo sempre apprezzato e sostenuto anche nelle sue battaglie a tutela della clientela e del settore". "Sempre equidistante dalla politica partitica - rileva Sileoni - il presidente Patuelli ha garantito stabilità nei rapporti istituzionali e si è sempre speso affinché i bancari avessero, nelle loro scadenze naturali, un loro contratto nazionale di lavoro. Giudico quindi molto positivamente tutto il suo percorso in Abi perché, oltre a un consolidato ruolo politico, ha garantito alle banche più trasparenza e più limpidezza con la pubblica opinione, con la politica partitica, con la società civile e con ogni associazione di categoria" Infine "sul tema delle indebite pressioni commerciali a danno delle lavoratrici e dei lavoratori bancari mi auguro che il presidente Patuelli mostri più determinazione perché questa grave situazione sta degenerando e diventando un grave problema sociale, non più soltanto un problema di carattere sindacale". (ANSA).