Abi: Uilca, settore bancario centrale per sviluppo paese

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Ė molto rilevante che il presidente dell'Abi Antonio Patuelli abbia evidenziato l'impegno personale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori bancari per garantire alla clientela un servizio puntuale e costante, anche nelle difficoltà determinate dalla pandemia e dalla guerra". Lo afferma il segretario generale Uilca Fulvio Furlan commentando la relazione di Patuelli all'assemblea Abi.

"Allo stesso modo apprezziamo il riconoscimento alle Organizzazioni Sindacali per il ruolo svolto nella gestione responsabile delle criticità e nel definire un Ccnl lungimirante e da subito applicabile. In quest'ottica, il sistema di relazioni sindacali in essere va replicato anche per il rinnovo del Contratto in scadenza a fine anno, che dovrà avere la stessa visione costruttiva e prospettica".

"Dalla relazione del presidente dell'Abi, come sempre di grande spessore, emerge il ruolo centrale che il settore del credito svolge per la vita del Paese, per il suo sviluppo e a sostegno di famiglie e imprese. Una considerazione sostenuta e avvalorata anche dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e dal ministro delle Finanze Daniele Franco" sottolinea Furlan. Per il sindacalista "eventuali future aggregazioni vanno considerate alla luce di quanto affermato dal presidente Patuelli, ossia che in Italia vene sono state, in rapporto alla popolazione, più che nel resto d'Europa. Prossime ipotesi, anche fra banche di Paesi diversi, avranno valore solo se basate su logiche industriali solide e di prospettiva in termini occupazionali". (ANSA).