Abi: Sangalli, bene Patuelli su sostegno alle imprese

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "La relazione illustrata dal Presidente Patuelli all'odierna Assemblea dell'ABI sottolinea la necessità che, in uno scenario caratterizzato dal ritorno dell'inflazione e da rischi di rallentamento economico, vengano messe in campo 'prolungate misure europee e nazionali di resilienza' che agiscano a favore tanto dello sviluppo sostenibile e dell'occupazione, quanto della riduzione del debito pubblico": così osserva Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.

"Giuste poi - prosegue Sangalli - le sollecitazioni del presidente Patuelli ad un nuovo patto europeo in cui il perseguimento della crescita fondi la stabilità e al non irrigidimento delle regole di Basilea in un tempo caratterizzato da una pandemia ancora non conclusa e dal ritorno di un teatro di guerra in Europa".

"In particolare - evidenzia Sangalli - condividiamo le considerazioni circa l'esigenza che si fronteggino i rischi di crescita dei crediti deteriorati e delle crisi d'impresa attivando, a sostegno delle imprese, misure di finanza d'emergenza per l'allungamento dei prestiti in essere e reintroducendo moratorie". "E parimenti condividiamo - conclude Sangalli - l'annotazione del presidente Patuelli sulla riduzione della pressione fiscale a carico degli investimenti stabili e non speculativi allo scopo di irrobustire il 'circuito virtuoso' della mobilitazione della liquidità in direzione degli investimenti produttivi". (ANSA).