Abi: eletti vicepresidenti, Poloni confermato al Casl

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il Consiglio dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, ha eletto i Vicepresidenti e il nuovo Comitato esecutivo. Vicepresidenti. E' stato confermato poi come presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro (Casl), Salvatore Poloni (Condirettore Generale Banco Bpm). Presidente del Comitato ristretto Piccole Banche è Vito Lorenzo Augusto Dell'Erba (Presidente Federcasse Come si legge in una nota sono stati eletti Vicepresidenti, Gian Maria Gros-Pietro, vicario, (Presidente Intesa Sanpaolo), Maria Patrizia Grieco (Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Mario Alberto Pedranzini (Consigliere Delegato e Direttore Generale Banca Popolare di Sondrio), Guido Rosa (Presidente Aibe - Associazione Italiana Banche Estere).

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio sono state assunte all'unanimità (ANSA).