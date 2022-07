Abi: Contrasto (Unisin), bene centralità ruolo banche

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Le Banche devono continuare ad operare per sostenere famiglie ed imprese, destinando il risparmio allo sviluppo economico. Questo deve essere uno dei compiti essenziali del sistema bancario italiano".Emilio Contrasto Segretario Generale di UNISIN/CONFSAL commentando con favore quanto emerso dal'assemblea annuale dell'Abi. " É necessario intervenire sulle politiche commerciali improprie, che tanti danni hanno creato alla reputazione stessa delle Banche, e riprendere a presidiare con efficacia i territori per ricostruire quel legame banca/cliente/territorio oggi gravemente compromesso sia dai vari scandali che hanno colpito il Sistema negli ultimi anni che dall'abbandono di tanti territori e aree del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

"La prossima stagione contrattuale che si aprirà a breve per il Settore bancario - conclude il Segretario Generale di UNISIN - rappresenterà una vera e propria sfida che dovrà cogliere e valorizzare innovazione e digitalizzazione". "In tal senso - conclude - siamo sempre più convinti dell'importanza e della centralità della contrattazione nazionale, che deve restare punto di riferimento per la contrattazione di secondo livello, e quindi dell'ABI che rappresenta, come ancora oggi dimostrato dal Presidente Patuelli, con grande capacità e attraverso figure di alto livello rappresentativo e professionale, tutto il mondo delle Banche". (ANSA).